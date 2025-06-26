Движение по «Коле» перекроют на время аварийно-восстановительных работ

Ограничения будут действовать с 01:00 до 03:00.
В ночь с 3 на 4 июля полностью перекроют движение по Ладожскому мосту через реку Нева на 40 км трассы Р-21 «Кола».
Это связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ во время технологической разводки моста.
Упрдор «Северо-Запад» предупреждает водителей о временных неудобствах и просит заранее планировать альтернативные маршруты.
Разводку моста будут проводить при подходящих погодных условиях — при температуре не выше +25°С и скорости ветра до 15 м/с.
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