Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

В Петрозаводске сегодня, 19 октября, торжественно откроют новый Лобановский мост, который был построен на республиканские средства по инициативе главы Карелии.

Компания «БалтМостСтрой» значительно раньше срока завершила все работы по строительству нового моста в центре Петрозаводске. Сегодня, 19 октября, в День работника дорожного хозяйства в 14 часов, здесь пройдет торжественная церемония открытия путепровода.

Реконструкция моста проходит по инициативе Артура Парфенчикова за счет республиканского бюджета. Новый мост в полтора раза шире прежнего: 4 полосы, троллейбусное движение, тротуары шириной 3 метра, велодорожки. Это первый мост в Петрозаводске с архитектурной подсветкой.

После открытия на сайте «Столица на Онего» мы опубликуем большой фоторепортаж, где покажем новый мост по всей красе. Следите за публикациями.

Напомним, почему мост называется Лобановским. В 1735 году по приказу обер-комиссара Петровских заводов яму вдоль реки выделили крестьянину Фёдору Лобанову. С тех пор низина стала называться Лобановщиной, Лобановской ямой, Лобановкой или Лобан. Название закрепилось и за мостом рядом.