Артур Парфенчиков: движение по мосту через реку Сяпся откроется уже в сентябре

Глава Карелии анонсировал открытие движения по мосту через реку Сяпся на трассе «Петрозаводск-Суоярви» в сентябре 2021 года

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочего визита в Суоярвский район оценил ход строительства моста через реку Сяпся на трассе «Петрозаводск-Суоярви» и отметил, что движение по нему откроется уже в сентябре этого года, несмотря на то, что закончатся все работы только в июне 2022 года.

«Мост будет железобетонный, балочный. На его строительство из республиканского бюджета выделено 280 млн рублей. Уже установлены опоры и пролеты, заасфальтирована проезжая часть, смонтированы ограждения, очищены полоса отвода и пути подъезда. Срок окончания всех работ, в том числе и благоустройства прилегающей территории, — 30 июня 2022 года. Но движение по новому мосту откроем раньше — в сентябре этого года», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

Также Артур Парфенчиков заверил, что продолжается ремонт мостов на автодороге «Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск», ремонт которых будет завершен в этом году.

«Жители также много пишут мне про другие мосты, которые нуждаются в ремонте. Знаю про каждый. Так, в рамках ФЦП ведется строительство трех мостовых переходов через реку Тереонкоски на 106 км, через реку Журавлева на 128 км и через реку Семча на 133 км автомобильной дороги „Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск“. Все работы будут завершены в текущем году», — написал глава Карелии.

Напомним, три моста на автодороге «Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск» должны были быть сданы еще в июле 2020 года, однако ремонт мостов до сих пор не завершен.