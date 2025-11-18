Движение по мосту на трассе «Кола» частично перекроют на два месяца

Пропускную способность Ладожского моста ограничат на длительный срок.

В начале 2026 года на 40 км федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — граница с королевством Норвегия) будет введено ограничение пропускной способности, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

— В связи с началом планово-предупредительных работ для движения автомобильного транспорта будут перекрыты две полосы движения, а по оставшимся свободным будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Работы будут производиться на мосту через реку Неву, который расположен рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, — объяснил он причины введения соответствующих мер.

На время проведения ремонта специалисты установят на переправе дополнительные дорожные знаки и водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

— Основной задачей планово-предупредительных работ является устранение дефектов для предупреждения снижения безопасности движения автомобильного транспорта по искусственным дорожным сооружениям, а также предупреждения снижения их грузоподъемности и долговечности. Вышеуказанные мероприятия в условиях действующих динамических нагрузок должны обеспечить пропуск транспортных средств общей массой 27 тонн и 10 тонн на ось, — добавил Илья Пузыревский.

Работы планируют завершить 14 сентября 2027 года.

Ранее мы писали, что с 27 ноября на участке улицы Маршала Мерецкова от улицы Володарского до Лососинской набережной в Петрозаводске будет запрещена стоянка и остановка автомобилей.