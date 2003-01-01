Движение по мосту в Соломенном ограничат в ночное время

В администрации Петрозаводска объяснили причины введения временных ограничений для автомобилистов.

С 5 ноября и до конца месяца движение по понтонному мосту в Соломенном будет ограничено, сообщили в администрации Петрозаводска.

— В ближайшие недели там будут проходить сезонные ремонтные работы. Для их обеспечения в ночное время будет ограничено движение транспорта с 22:00 до 06:00. Проезд будут обеспечивать каждые 45 минут, — рассказали там.

Власти города призвали автомобилистов заранее планировать свои поездки в указанный район.

Ранее организация движения транспорта изменилась в центре Петрозаводска — теперь на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя (по направлению к проспекту Ленина) с крайней левой полосы можно двигаться налево, со средней полосы — прямо и с крайней правой полосы — направо.