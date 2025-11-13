Движение по мосту в Соломенном временно перекроют

На понтонном мосту в Соломенном проводятся технические работы.
Сегодня, 14 ноября, в Петрозаводске будет временно перекрыто движение по понтонному мосту в районе Соломенного. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.
По данным ЕДДС, движение должны были закрыть с 10:00 утра из-за проведения аварийных работ.
Однако, по информации администрации Петрозаводска, ограничения начнут действовать на час позже, причиной закрытия проезда назвали техобслуживание переправы. Названо и время окончания работ.
— С 11: 00 до 15:00 движение по понтонному мосту в Соломенном будет перекрыто в связи с проведением технических работ, — говорится в сообщении администрации.
Как сообщили «Столице на Онего» местные жители, никакой аварии на мосту не произошло. По сути понтонтонный мост — это переправа, которая находится на плаву. Конструкция немного отплыла от въездных зон. Было видно, что она стояла неровно, это решили исправить. Хотя срок завершения работ обозначен до 15:00, дорожники заверили, что они закончат раньше.
В ГАИ водителей предупредили о необходимости заранее планировать альтернативные маршруты.