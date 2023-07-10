Движение по новому мосту открыли в Сегежском районе Карелии (ВИДЕО)

Открыто движение по новому Ондскому мосту, рассказал в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.
По словам чиновника, основные работы на объекте завершены.
«Осталось привести в порядок территорию рядом и закаончить работы на инженерных сетях. По госконтракту срок окончания — конец ноября, но, думаю, закончим раньше», — отметил Парфенчиков.
Параллельно с реконструкцией моста в Сегежском районе подрядчик ремонтирует дороги. В прошлом году рабочие привели в порядок участок около девяти километров до Ондского моста и 11-километровый участок между Ондским и Майгубским мостами. Еще 10 километров должны завершить в 2023 году, заверил Парфенчиков.
На ремонты привлекают средства из различных источников: федеральный бюджет, нацпроект «Безопасные и качественные дороги», бюджет республики.
В целом, за последние три года в Сегежский район на ремонт дорог направили около 6 млрд рублей.
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