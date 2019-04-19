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Новости. Общество
12:28, 19 Апреля 2019
фото: Петрозаводский информационно-туристский центр

Движение по площади Гагарина временно изменят

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На следующей неделе из-за проведения массовых мероприятий будет временно изменена схема движения по площади Гагарина, сообщили в администрации Петрозаводска.

В понедельник 22 апреля с 20.00 будет запрещена остановка, а с 10.00 23 апреля - движение транспортных средств по верхнему полукольцу площади Гагарина.

Запрет будет действовать до 16.30 23 апреля.

Ограничения распространяются на весь транспорт за исключением городского маршрутного транспорта, автомобилей для инвалидов, а также транспортных средств, обслуживающих предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, принадлежащих гражданам, проживающим или работающим там, автомобилей ФПС и оперативных служб.

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