Движение по трассе «Кола» 3 сентября остановится из-за разводки моста

Мост через Неву на трассе «Кола» будет разведен в пятницу на 45 минут, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В пятницу, 3 сентября, на 45 минут будет полностью перекрыто движение по федеральной трассе «Кола» из-за разводки автомобильного моста через реку Нева в районе Кировска.

«В период с 10.00 до 10.45 для прохода вниз по реке барже — буксирного состава «МБ-1219» + «Шлюзовой — 156» + «ВЭШ-64025» с максимальным высотным габаритом 23,5 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.