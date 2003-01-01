Движение по трассе «Кола» ограничат из-за разводки моста

Проезд по участку федеральной трассы Р-21 «Кола», ведущей в сторону Карелии, временно перекроют.

Сегодня, 13 ноября, с 12:50 до 15:00 на 236 км федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — граница с королевством Норвегия) будет полностью перекрыто движение автомобилей, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

— В указанный период для прохода вниз по реке теплохода «Скрунда» с максимальным высотным габаритом 26 метров представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь у города Лодейное Поле в Ленинградской области, — объяснил он причины введения соответствующих мер.

Ограничения также повлияют на движение железнодорожного транспорта.

Ранее мы писали, что с 27 ноября на участке улицы Маршала Мерецкова от улицы Володарского до Лососинской набережной в Петрозаводске будет запрещена стоянка и остановка автомобилей.