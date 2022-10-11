Движение по трассе «Кола» перекроют в соседнем с Карелией регионе из-за разводки моста

Во вторник, 8 ноября, в Ленинградской области из-за прохода 25-метрового судна разведут Ладожский мост, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Во вторник, 8 ноября в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по трассе «Кола».



С 10.00 до 10.45 по Неве пройдут баржа и буксиры под названиями «Стрим», «Капитан Александров» и «ОТ-2437» с максимальным высотным габаритом 25,1 метра.



По этой причине разведут Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской

области.