Движение по трассе «Кола» в Беломорском районе восстановлено

Утром 26 января на федеральной трассе «Кола» в Беломорском районе столкнулись большегрузы. После ДТП на участке трассы перекрыли движение. Об этом мы писали ранее.

Как рассказалив Госкомитете по безопасности, информация об аварии поступила спасателям в 07:50. На 782-м километре трассы столкнулись два грузовика. Из-за аварии движение на этом участке полностью перекрыли.

На место происшествия выехал дежурный караул пожарной части из поселка Летнереченский. Спасатели осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторы грузовиков для предотвращения возгорания и помогали в регулировании движения.

По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал. Усилиями аварийных служб движение по трассе «Кола» на данный момент полностью восстановлено.