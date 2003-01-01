Сняты ограничения, введенные после ДТП с большегрузами.
С отца в Суоярви взыскали 258 тысяч рублей неустойки за неуплату алиментов
Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Петрозаводске
Жители карельского села Эссойла вручную спасли лыжню
Здание бывшего столярного цеха горело в поселке Чупа
Суд в Карелии признал фиктивным брак, заключённый для получения документов на проживание в России
«Соперник выше на три головы»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал проигрыш подопечных
Движение по трассе «Кола» в Беломорском районе восстановлено
На скорой помощи Петрозаводска проведут проверку после анонимного обращения о кризисе в учреждении
В Петрозаводске начался прием заявок на присвоение звания «Почетный гражданин»
В Петрозаводске из-за аварии дома на нескольких улицах остались без воды
Прокуратура выявила системные нарушения в оплате труда воспитателей Лоухского детсада
Рыбаки рассказали о толщине льда на Онежском озере
Сегодня начнется снос еще одного аварийного дома в Петрозаводска
По факту гибели человека на пожаре в Кондопожской больнице возбуждено уголовное дело
В Петрозаводске за выходные отстранили от управления девять водителей
Кондопожская ЦРБ, где ночью произошел пожар, работает в штатном режиме
Новые остановочные комплексы в «проблемных местах» появятся в Петрозаводске
Власти Карелии и города решали, вернул ли Петрозаводск статус города заводов и в каком направлении он развивается
Стали известны подробности трагической гибели матери двоих детей в Кондопоге
Большинство родителей против продления работы детских садов до 20:00
В отделении онкодиспансера Петрозаводска появился чайный столик
На участке трассы «Кола» в Карелии из-за столкновения фур временно перекрыли движение
Долгожительница из Сегежи Александра Харина отпраздновала 90-летие
Стали известны обстоятельства пожара в Кондопожской ЦРБ, на котором погиб человек
Назван размер социальной пенсии для граждан без трудового стажа
В Петрозаводске началась проверка школьных автобусов
Онлайн-оформление кредитной карты с бонусами: что учесть, чтобы не переплатить
В Петрозаводске снова проходят массовые проверки водителей
В Кондопоге мать двоих детей выпала из окна и погибла
Петрозаводчанин «в сложнейших погодных условиях» завоевал бронзу на зимнем марафоне в Петербурге
Кондопожанин нашел банковскую карту соседки и устроил шопинг за ее счет
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Кондопожской больнице
Тепло и вода вернулись во все жилые дома Мурманска и Североморска
В Карелии на 30% увеличилось количество ДТП при выезде на встречную полосу
Ушел из жизни экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов
Беременные россиянки смогут бесплатно сдавать тест на синдром Дауна у плода
Два арбитра из Карелии примут участие в судействе матчей FIFA
Больше 20 человек погибли в ДТП с грузовиками на дорогах Карелии
В Беломорске простятся с погибшим на СВО Константином Анфаловым
Карельских студентов поздравили с Татьяниным днем
Появилось экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Карелии
Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Карелии
Вспышку смертельного вируса зафиксировали в Индии
В Мурманской области ввели режим ЧС после массового отключения света и тепла
Пламя уничтожило частный дом в Прионежском районе
Человек пострадал в массовом ДТП в Прионежском районе
Первый православный храм освятили в Березовке
Уровень годовой инфляции в Карелии стал самым низким за последние пять лет
В России изменились правила предоставления выписок из госреестра транспортных средств
58-летний петрозаводчанин Александр Иванов пропал без вести
В Петрозаводске срочно требуются доноры с редкой группой крови
Уполномоченный по правам ребёнка Карелии Геннадий Сараев рассказал, как взрослым вести себя в критических ситуациях с детьми.
Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев назвал основные риски для поколения Альфа — детей, выросших в цифровом мире и склонных к импульсивным поступкам (родились с начала 2010-х по середину 2020-х годов). Его комментарий прозвучал на фоне тревожных новостей, в том числе о трагическом падении ребёнка из окна в начале 2026 года.
