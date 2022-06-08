Движение по трассе «Кола» в Карелии будет ограничено из-за ремонта моста

Управление автодороги «Кола» предупредило о временных неудобствах, связанных с ремонтом моста в Беломорском районе.

Из-за капремонта будет временно ограничено движение по мосту на трассе «Кола» на севере Карелии.

Подведомственное «Росавтодору» ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что 24, 25 и 26 июня в связи с выполнением строительно-монтажных работ будет ограничено движение по мосту через реку Кевятюшоя на 782-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Беломорском районе.

В указанные числа по мосту будет организовано реверсивное движение, краткосрочными периодами, до шести раз в течение рабочей смены.

В Упрдоре просят водителей учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными к сигналам регулировщиков, подаваемым при подъезде к участку ремонтных работ.

Напомним, на севере Карелии вновь ограничат движение по трассе из-за взрывных работ.