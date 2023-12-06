Движение по трассе «Кола» в Карелии восстановлено

На юге республики восстановили движение, перекрытое после смертельной аварии.

В Пряжинском районе Карелии восстановили движение по трассе «Кола», которое было ограничено из-за страшного ДТП на 335 километре федеральной дороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла на «Коле» сегодня, 7 декабря, около 9.30 утра. Столкнулись два грузовых и один легковой автомобили. Водитель одного из грузовиков погиб, еще один человек был госпитализирован.

В ГИБДД призвали водителей на трассе к осторожности, напомнив, что на месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа.