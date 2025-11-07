РЕКЛАМА
Обществоведение
Сохранится ли раздельный сбор: реализацию мусорной реформы после ухода «Эколайн» обсудили в парламенте Карелии
07 ноября, 18:10 Статьи
Кинотетрис
«Франкенштейн: Воскрешение»: о готическом мраке в туманном Альбионе и Франкенштейне в юбке
07 ноября, 16:10 Статьи
Личное мнение
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35 Статьи
Новости

«Лучше сделать их самому»: названа безопасная месячная норма наггетсов

00:11

Движение по трассе в сторону Карелии ограничат из-за разводки моста

23:36

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Житель Кеми разгромил и залил краской автомобили знакомого

21:49

«Занимался грязными делами, спустив штаны»: в соцсетях появились слухи о новом маньяке в Петрозаводске

20:29

На трассе под Петрозаводском перекроют движение транспорта

19:42

«Суши весла»: названы сроки закрытия навигации в Карелии

19:01

В парламенте обсудили, как будут убирать мусор в Карелии после ухода «Эколайн»

18:30

Найдено тело второго рыбака, пропавшего на озере в Олонецком районе

18:10

Глава Карелии проверил ход модернизации на целлюлозном заводе в Питкяранте

17:54

Евросоюз ввел запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России

17:42

Антон Фокин назначен куратором Кемского муниципального округа

17:12

Ночью по северным районам до -2°С: прогноз погоды на 8 ноября

17:02

Клиника «Кивач» получила международный экологический сертификат Green Key — подтверждение внимательного отношения к гостям и окружающему миру

17:00

Карельская певица выступит на одном из престижных вокальных конкурсов России

16:40

В российский прокат вышла готическая драма «Франкенштейн: Воскрешение»

16:15

«Это просто тарелка жира»: врач назвал яичницу с беконом самым вредным завтраком

16:05

Новые контейнерные площадки появились в районах и округах Карелии

16:00

«Такой молодой, нет слов, одни слезы»: олончанин погиб в ходе СВО

15:32

Начинается подготовка к ремонту важной транспортной артерии на севере Карелии

15:02

Финалистов проекта «ПолитЗавод» из Карелии пригласили в Москву

14:46

Ввод жилья в Карелии вырос вдвое несмотря на ипотечный кризис

14:21

Ветераны СВО открыли для себя деревню Киндасово

13:57

В Петрозаводске изменится схема движения на улице Мерецкова

13:32

Глава Карелии проконтролировал благоустройство общественных территорий в Петрозаводске

13:20

Детскую площадку за 5 миллионов рублей построят в Петрозаводске

13:14

В петрозаводском клубе произошла массовая драка

12:57

«Определить вирус за 30 минут»: первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С создан в России

12:46

В Петрозаводске прошла согласованная акция в честь Великого Октября

12:23

Академический хор ПетрГУ завоевал две медали на III Дальневосточной хоровой олимпиаде

12:16

Мошенники обманули жителя Сегежи при покупке квартиры в Петрозаводске

12:01

В Петрозаводске водитель электровелосипеда врезался в припаркованную машину

11:43

Олег Романцев, Ринат Дасаев, Валерий Шмаров сыграют в Петрозаводске с болельщиками «Спартака»

11:29

В России впервые возбудили дело за поиск экстремистских материалов в интернете

11:15

Стали известны подробности ДТП на Древлянском кольце в Петрозаводске

10:47

Житель Карелии получил 13 лет за совращение несовершеннолетней в сети

10:27

Карельская рыболовная компания отсудила у Росрыболовства 40-миллионную компенсацию

10:03

Правительство России выделит средства на реконструкцию Шаваньской плотины Беломорско-Балтийского канала

09:53

Жительница Карелии сообщила в полицию об угоне автомобиля, который сама разбила

09:31

Водитель устроил ДТП на Древлянке в Петрозаводске и скрылся с места аварии

08:59

Пожарный из Карелии Иван Ушаков погиб в ходе СВО

08:39

В Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов

08:17

Четырем карельским спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России»

08:00

В Карелии планируют повысить возраст для участия в опросах по проектам благоустройства

07:41

В Карелии вырастет плата за капремонт многоквартирных домов

07:20

Еще одна карельская спортсменка может пропустить Чемпионат Европы из-за отсутствия средств на поездку

06:57

Умер директор карельского выставочного агентства «Еврофорум» Николай Гнётов

06:37

В России может быть введен полный запрет на вейпы

00:11
Движение по трассе в сторону Карелии ограничат из-за разводки моста
07 ноября, 23:36 Дорожная хроника
На федеральной трассе «Кола», ведущей в сторону Карелии, полностью перекроют движение автомобильного транспорта.

фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

9 ноября с 12:50 до 15:00 на 236 км федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — граница с королевством Норвегия) будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

— В указанный период для прохода вниз по реке состава судов «Сильвер Ловенна», «Исландер» и «Рейдовый-5» с максимальным высотным габаритом 16,5 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь возле города Лодейное Поле Ленинградской области, — объяснил он причины введения соответствующих мер.

Ограничения также коснутся железнодорожного транспорта.

— Если суда не успеют подойти ко времени запланированной разводки моста, то его разведут 10 ноября в это же время, — добавил Илья Пузыревский.

Ранее мы писали, что с 7 по 9 ноября на 411 км федеральной трассы Р-21 «Кола» (севернее деревни Половины Прионежского района) будет производиться единовременная краткосрочная (не более 15 минут) приостановка движения транспорта.

