Движение по трассе в сторону Карелии ограничат из-за разводки моста

На федеральной трассе «Кола», ведущей в сторону Карелии, полностью перекроют движение автомобильного транспорта.

9 ноября с 12:50 до 15:00 на 236 км федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — граница с королевством Норвегия) будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

— В указанный период для прохода вниз по реке состава судов «Сильвер Ловенна», «Исландер» и «Рейдовый-5» с максимальным высотным габаритом 16,5 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь возле города Лодейное Поле Ленинградской области, — объяснил он причины введения соответствующих мер.

Ограничения также коснутся железнодорожного транспорта.

— Если суда не успеют подойти ко времени запланированной разводки моста, то его разведут 10 ноября в это же время, — добавил Илья Пузыревский.

Ранее мы писали, что с 7 по 9 ноября на 411 км федеральной трассы Р-21 «Кола» (севернее деревни Половины Прионежского района) будет производиться единовременная краткосрочная (не более 15 минут) приостановка движения транспорта.