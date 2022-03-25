Движение по всем участкам трассы «Кола» в Карелии открыто

На трассе «Кола», участки которой были перекрыты из-за разгула стихии, движение восстановлено в полном объеме.

В настоящее время движение на трассе «Кола» восстановлено в полном объеме на всех четырех участках автодороги, где вводились временные ограничения — с 622 по 864 км. Об этом информирует ФКУ «Упрдор „Кола“.

Более 30 единиц спецтехники заняты ликвидацией последствий сильного снежного бурана, из-за которого сегодня на несколько часов была перекрыта трасса.

„Вместе с тем сообщаем, что из-за сложных метеоусловий (сильный ветер, снег) движение по многим автодорогам Карелии пока затруднено. Просим водителей учитывать это обстоятельство и напоминаем о повышенном внимании при движении и неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и требований дорожных знаков“, — заявили в ФКУ „Упрдор ‚Кола‘.