«Движение только вверх»: сотни жителей Петрозаводска отметили всероссийский день футбола (ФОТО)

В частности, жителей Петрозаводска с праздником поздравил тренер, в прошлом игрок «Зенита», Денис Зубко.

В Петрозаводске, на площадке «Арена Лайф», в честь всероссийского дня футбола реализовали проект «ДвижениеТолькоВверх». На фестивале присутствовали звезды медиа и футбола, среди которых были Фрол, Богдан Дачник и Денис Зубко.







В рамках мероприятия прошла конференция, шоу-матч, интерактивы и челленджи. Участие в фестивале приняло более 750 человек.



«Очень круто, когда ты видишь такие эмоции у людей и понимаешь, что движение идет в правильном направлении, особенно когда люди находят себя, как один из мальчиков одной команды который снял видео на ютуб-канал и успешно пробил первые просмотры, после чего сказал: скоро с тобой запишем коллаборацию», – отметил основатель проекта Артем Степанов.







Во время мероприятия участники сыграли матч, выйдя на игру под звуки гимна «Лиги чемпионов». В ближайшее время подобные встречи пройдут в Волхове и Сургуте.



