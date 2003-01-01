Движение транспорта ограничат на Тепловом проезде в Петрозаводске

В Петрозаводске на Тепловом проезде введут временные ограничения движения в связи с реконструкцией трубопровода.
В Петрозаводске вводятся временные ограничения движения транспорта на Тепловом проезде. Ограничения связаны с реконструкцией трубопровода и будут действовать по выходным дням, о чем сообщили в Администрации города.
В следующие даты с 8:00 до 19:00 движение будет запрещено на участке в районе дома №23 на улице Пограничной:
12 октября
13 октября
19 октября
26 октября
Администрация города призывает водителей соблюдать установленные знаки и правила дорожного движения.
