Движение транспорта полностью перекроют на участке улицы в центре Петрозаводска из-за уборки снега

Уборка улицы Свердлова продолжится сегодня вечером, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ночь на понедельник, 17 января, ООО «ТехРент» будет убирать участок улицы Свердлова – от Андропова до Дзержинского.

С 20 часов грейдер будет расчищать от снежных масс проезжую часть. В этой связи проезд будет полностью закрыт.

Автомобилистов просят учесть эту информацию и убрать транспорт.

Напомним, в ночь на воскресенье работы велись вблизи городской поликлиники №1 – на участке от Кирова до Дзержинского.