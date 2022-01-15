Движение транспорта полностью перекроют на участке улицы в центре Петрозаводска из-за уборки снега

Уборка улицы Свердлова продолжится сегодня вечером, сообщили в администрации Петрозаводска.
В ночь на понедельник, 17 января, ООО «ТехРент» будет убирать участок улицы Свердлова – от Андропова до Дзержинского.
С 20 часов грейдер будет расчищать от снежных масс проезжую часть. В этой связи проезд будет полностью закрыт.
Автомобилистов просят учесть эту информацию и убрать транспорт.
Напомним, в ночь на воскресенье работы велись вблизи городской поликлиники №1 – на участке от Кирова до Дзержинского.
Комментарии