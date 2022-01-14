Движение транспорта полностью перекроют на участке улицы в центре Петрозаводска

Улица Свердлова будет закрыта на несколько часов, автомобилистов просят убрать припаркованный транспорт.

По сообщению администрации Петрозаводска, в ночь с субботы на воскресенье ООО «ТехРент» будет убирать участок улицы Свердлова вблизи городской поликлиники №1. С 20 часов грейдер будет расчищать от снежных масс проезжую часть.

В этой связи проезд по Свердлова между улицами Дзержинского и Кирова будет полностью закрыт. Автомобилистов просят учесть эту информацию и убрать транспорт.

Ранее сообщалось, «зеленую волну» запустят на проблемной после реконструкции улице в Петрозаводске.