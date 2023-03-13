Движение транспорта поменяется сразу на двух улицах Петрозаводска

Власти города пошли навстречу жителям района и планируют открыть движение по новой дороге.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 22 марта закрывается движение грузовых автомобилей по улице Роберта Рождественского в районе Университетский городок. Соответствующие знаки будут установлены на месте ее пересечения с Университетской улицей.

Также местные жители обратились в администрацию с просьбой исключить перенаправление автомобильного трафика на Лучистую улицу. По желанию жителей с 22 марта движение большегрузов на этом участке дороги будет также ограничено.

Движение грузовиков, таким образом, будет организовано по Древлянскому шоссе. Для этого на дороге проведут снегоуборочные работы.