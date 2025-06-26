Движение транспорта в центре Петрозаводска ограничат более чем на неделю

Проезд в районе пересечения улиц Льва Толстого и Казарменской приостановят на время проведения реконструкции воздушной линии.

С 14 по 22 июля на пересечении улиц Казарменской и Льва Толстого в Петрозаводске будут действовать ограничения движения для всех видов транспорта, сообщили в администрации карельской столицы.

Соответствующие меры введут на время проведения замены деревянных опор воздушной линии.

— Работы будут проводить несколько часов в сутки в течение указанного периода. В случае, когда замена опор производиться не будет, проезд по Казарменской улице разрешат, — добавили в мэрии.