Движение транспорта в центре Петрозаводска ограничат более чем на неделю

Проезд в районе пересечения улиц Льва Толстого и Казарменской приостановят на время проведения реконструкции воздушной линии.
С 14 по 22 июля на пересечении улиц Казарменской и Льва Толстого в Петрозаводске будут действовать ограничения движения для всех видов транспорта, сообщили в администрации карельской столицы.
Соответствующие меры введут на время проведения замены деревянных опор воздушной линии.
— Работы будут проводить несколько часов в сутки в течение указанного периода. В случае, когда замена опор производиться не будет, проезд по Казарменской улице разрешат, — добавили в мэрии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание