Движение троллейбусного маршрута в Петрозаводске восстановлено

Троллейбусы пошли на Древлянку.
В официальном паблике предприятия «Городской транспорт» сообщили о восстановлении движения троллейбусного маршрута № 1.
Напомним, на Лесном проспекте произошло ДТП, из-за которого троллейбусы маршрута № 1 не могли проехать от улицы Хекконена в центр . Поэтому троллейбусы в сторону Древлянки временно разворачивались на верхнем Чапаевском кольце.
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