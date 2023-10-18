Движение в сторону Карелии по федеральной трассе остановится

В ночь на пятницу ненадолго будет частично перекрыт проезд по трассе «Сортавала».

Как сообщили 47news в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 октября на 14 километре трассы А-121 «Санкт-Петербург — Сортавала — «Кола» перекроют движение транспорта в сторону города Сортавала.

Участок дороги под Агалатово будет перекрыт с 00:10 до 00:30, в часы минимального движения. Всего на дороге четыре полосы, движение временно запретят по двум их них. Поток машин в сторону Петербурга сможет ехать в штатном режиме.

В этот момент подрядчик «ПрофИнженерСтрой» произведет демонтаж металлической опоры и висящих на ней знаков переменной информации АСУДД. Во время работ на трассе установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари.

«На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета», — отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».