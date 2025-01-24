Движение в центре Петрозаводска будет ограничено

В центре города изменится схема движения в начале февраля.

Администрация Петрозаводского городского округа сообщает об изменении схемы движения в центре города 8 февраля. Временные ограничения связаны с проведением интерактивной программы музея-заповедника «Кижи» «Арт-зима в Старом городе».

Уточняется, что 8 февраля с 13:00 до 16:00 будут введены следующие ограничения:

— Участок Неглинской набережной от улицы Куйбышева до Федосовой станет пешеходной зоной.

— Будет перекрыто движение автомобилей на отрезке пересечения улиц Федосовой и Павла Рыбникова.

Администрация Петрозаводска обратилась к водителям с просьбой быть внимательными, руководствоваться установленными дорожными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.