Двое человек пострадали в аварии на юге Карелии

Пожарные ликвидировали последствия ночной аварии в Пряжинском районе.

О работах по ликвидации последствий ДТП рассказали в паблике спасателей Пряжинского района.

Все произошло в 0.21 ночи 13 октября. Пожарные Эссойлы выехали на место аварии, произошедшей в 2-х километрах от поселка Соддер. Там с дороги вылетел и перевернулся автомобиль.

Травмы в аварии получили 2 человека, погибших не было.