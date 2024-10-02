Двое человек пострадали в аварии на юге Карелии

Пожарные ликвидировали последствия ночной аварии в Пряжинском районе.
О работах по ликвидации последствий ДТП рассказали в паблике спасателей Пряжинского района.
Все произошло в 0.21 ночи 13 октября. Пожарные Эссойлы выехали на место аварии, произошедшей в 2-х километрах от поселка Соддер. Там с дороги вылетел и перевернулся автомобиль.
Травмы в аварии получили 2 человека, погибших не было.
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