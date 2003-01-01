Двое человек пострадали в массовой аварии на Шуйском шоссе

Помощь спасателей потребовалась участникам массового ДТП на Шуйском шоссе.

Авария произошла накануне, 4 января, вечером на 2-м километре Шуйского шоссе. Столкнулись три легковых автомобиля, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.К месту происшествия был направлен дежурный караул ПЧ-47 отряда противопожарной службы по Прионежскому району.

— Пожарные оградили место ДТП, отключили АКБ, осмотрели место происшествия, оказали помощь пострадавшим и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи.

Женщину транспортировали в БСМП города Петрозаводска, мужчина отказался от госпитализации после осмотра медиков.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.