Два человека пострадали в массовом ДТП в Пряжинском районе

Три иномарки столкнулись на трассе «Кола» в Карелии.

На 371 км федеральной трассы «Кола» в Пряжинском районе столкнулись три иномарки — «Ford Transit», «Mitsubishi Outlander» и «Geely Okavango», сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место происшествия прибыли четверо пожарных. Людей, оказавшихся заблокированными в салонах автомобилей, специалисты вызволяли при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

— Пострадавшие (мужчина-водитель автомобиля «Ford» и женщина-водитель «Geely») доставлены в РБ СЭМП г. Петрозаводска, — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются правоохранителями.

