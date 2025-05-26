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Двое человек пострадали в перевернувшемся автомобиле на юге Карелии

Новости. Дорожная хроника
10:00, 08 Июня 2025
фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

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Автомобиль вылетел в кювет в Олонецком районе республики.

В Отряде противопожарной службы по Олонецкому району сообщили об аварии, произошедшей в субботу, 7 июня, на 7 километре дороги Олонец - Верховье. 

Информация о ДТП поступила в 19.42 вечера. Легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Пожарные осмотрели место ДТП, перевернули и достали автомобиль из кювета, отключили аккумулятор, обеспечили движение по дороге.

В аварии пострадали двое человек. Погибших не было.

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