Двое человек пострадали в перевернувшемся автомобиле на юге Карелии

Автомобиль вылетел в кювет в Олонецком районе республики.

В Отряде противопожарной службы по Олонецкому району сообщили об аварии, произошедшей в субботу, 7 июня, на 7 километре дороги Олонец - Верховье.

Информация о ДТП поступила в 19.42 вечера. Легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Пожарные осмотрели место ДТП, перевернули и достали автомобиль из кювета, отключили аккумулятор, обеспечили движение по дороге.

В аварии пострадали двое человек. Погибших не было.