Двое человек спаслись из горящего дома в Шуе

В Прионежском районе сгорел двухэтажный жилой дом.

Сегодня, 11 октября, около 08:43 загорелся двухэтажный деревянный дом в посёлке Шуя Прионежского района, сообщили в МЧС по Карелии. Двое жильцов успели спастись, выбежав на улицу.

На место происшествия прибыли 16 пожарных. Пламя удалось потушить лишь спустя 4 часа — в 12:30.

— В результате огнём дом повреждён значительно, — отметили в ведомстве.

