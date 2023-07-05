Двое человек погибли на железных дорогах в Карелии

За первые шесть месяцев 2023-го произошло две смерти на железной дороге по причине несоблюдения правил безопасности.

За первое полугодие 2023 года на железной дороге в Карелии из-за пренебрежения правилами безопасности погибли два человека, сообщили 6 июля в Службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Как пояснили специалисты, частыми причинами несчастных случаев являются невнимание и неосторожность в зоне движения поездов, хождение в неположенных местах, пересечение железной дороги в наушниках, капюшоне, отвлечение внимания на телефон.

Случаи травмирования произошли на перегонах Беломорск – Горелый Мост и Куокканиеми – Яккима, уточнили в Службе.