Двое детей и водитель получили травмы в ДТП в Питкярантском районе

Автомобиль, в салоне которого находились малолетние пассажиры, улетел в кювет и перевернулся на крышу.
Сегодня на 76 км трассы «Суоярви — Койриноя» автомобиль марки «ВАЗ» улетел в кювет и перевернулся на крышу, сообщили в ГАИ Карелии.
— По предварительной информации, гражданин 1996 г. р., находившийся за рулём транспортного средства, не справился с управлением, — рассказали там.
В результате ДТП пострадали двое детей-пассажиров в возрасте 7 и 8 лет, а также сам водитель.
