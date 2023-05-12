Двое детей пострадали в аварии в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобиль врезался в дерево на улице Куйбышева.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей сегодня, 24 мая, в 16.05 на перекрестке улиц Куйбышева и Свердлова. Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, автомобиль, поворачивавший с улицы Куйбышева на Свердлова, не пропустил встречную машину, двигавшуюся по Куйбышева в верх в сторону площади Кирова. От удара второй автомобиль изменил траекторию и врезался в дерево.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в аварии пострадали 3 человека, в том числе двое детей. Обстоятельства ДТП уточняются.