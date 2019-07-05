Двое детей пострадали в групповом ДТП в Петрозаводске

Сегодня днем столкнулись четыре автомобиля, двое маленьких детей доставлены в больницу с места аварии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня, 5 июля, в 11.45 в районе дома №6 по Первомайскому проспекту столкнулись четыре автомобиля.

По предварительным данным, в одном из автомобилей находились двое несовершеннолетних детей – один год и четыре года, - которые были доставлены с места происшествия в Детскую республиканскую больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.