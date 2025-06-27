Двое детей умерли от отравления ягодами в Саратовской области

Двое детей отравились после поедания неизвестных ягод в лесу в Саратовской области.

24 июня трое детей (два мальчика — 2 и 7 лет, и девочка — 9 лет) ели неизвестные ягоды во время прогулки, сообщает телеграм-канал «ЧП Саратов». Уже на следующий день у них появились рвота и признаки отравления, но медицинскую помощь вызвали только спустя сутки. Как выяснилось, мать детей находилась в роддоме — она недавно родила шестого ребенка.

«Предварительно установлено, что 26 июня 2025 года трое малолетних детей госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления из дома. Один ребенок находился в бессознательном состоянии, и в тот же день скончался», — рассказали в Следкоме по Саратовской области.

Как стало известно позднее, в ночь на 28 июня умер 7-летний мальчик. Девочка остается в тяжелом состоянии.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.