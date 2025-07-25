Двое юных петрозаводчан не могли выбраться из горящего дома с газовыми баллонами

Пожар, разразившийся в столице Карелии, тушили 25 сотрудников МЧС.

Сегодня в деревянном двухэтажном доме на улице Коммунистов, 16 в Петрозаводске произошло локальное возгорание, сообщили в МЧС Карелии.

В этот момент в здании находились люди, часть из них смогла выбраться на улицу, а двое подростков остались в квартирах. Спасатели экстренно эвакуировали детей и оказали им психологическую поддержку.

— К тушению пламени было привлечено 7 единиц техники и 25 человек личного состав. Пожар удалось ликвидировать на площади 10 кв. м. и не допустить его распространения, — рассказали в ведомстве.

Во время борьбы с огнём специалисты вынесли из дома 4 баллона с газом.