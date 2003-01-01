Двое мальчиков взрывали петарды на детской площадке в Костомукше

Свидетелями незаконного «файер-шоу» стали местные жители.

Вчера, 20 декабря, в 16:51 на детской площадке, расположенной на проспекте Горняков в Костомукше, двое мальчиков взорвали несколько петард, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МВД по Карелии.

— В настоящее время проводится проверка. По предварительным данным, пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Как рассказали очевидцы происшествия в группе «Антибеседка — Костомукша», пиротехнические изделия, попавшие в руки детей, имели внушительные размеры, а их взрывы сопровождались яркими вспышками.

Ранее мы писали, что подростки из Питкяранты оборвали новогодние гирлянды, украшавшие качели в заводском сквере. Власти округа призвали родителей контролировать вечерний досуг своих несовершеннолетних отпрысков.