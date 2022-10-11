Двое молодых людей погибли в страшном ДТП на трассе «Сортавала»

ДТП с участием легковушки и большегруза произошло сегодня ночью в Ленобласти.

Страшное ДТП произошло минувшей ночью на федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Двое молодых людей погибли в лобовом столкновении с грузовиком, пишет «Фонтанка».



Около 02.40 31 октября на федеральной трассе А-121 «Сортавала» столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и большегруз Scania. От удара обе машины вынесло в кювет.



На фото с места ДТП видно лежащий на боку поперек канавы грузовик и полностью искореженную легковую. По предварительным данным, водитель Daewoo неправильно выбрал скорость и выехал на «встречку».



Авария произошла на 97 километре трассы А-121, неподалеку от Отрадного. Из остатков Daewoo вытащили 19-летнего водителя и 20-летнего пассажира. Оба погибли на месте.



Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Приозерская городская прокуратура организовала доследственную проверку.