Двое мотоциклистов старше 80 лет были привлечены к ответственности в Карелии

В Госавтоинспекции Карелии привели данные по нарушениям мотоциклистами ПДД в 2021 году.

Согласно данным ГИБДД Карелии, в прошлом году на дорогах республики мотоциклисты допустили 1406 нарушений ПДД. Чаще всего нарушали правила водители в возрасте от 30 до 39 лет — 570 раз. Кроме того, к ответственности было привлечено четверо нарушителей в возрасте от 70 до 79 лет и даже двое мотоциклистов старше 80 лет.

Чаще всего водители мотоциклов превышали скорость. Это нарушение было зафиксировано почти тысячу раз. Также у мотоциклистов отсутствовали водительские права — 98 раз, более 50 водителей были остановлены без мотошлема, 39 человек сели за руль мотоцикла пьяными. В отношении 6 из них были заведены уголовные дела.

Большинство нарушений ПДД в прошлом году пришлось на июль — 442, почти треть из всех. В этом же месяце пострадало наибольшее количество человек — 16 в 13 авариях.

Как отметили в Госавтоинспекции, в этом сезоне мотоциклисты уже 40 раз нарушили правила дорожного движения, в результате ДТП пострадал один мотоциклист.