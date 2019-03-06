Двое мужчин ночью обокрали петрозаводчанина

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В полицию Петрозаводска обратился 42-летний горожанин с заявлением о краже кошелька и карты, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции установили подозреваемых, 31-летнего и 23-летнего петрозаводчан. Данные лица ранее привлекались к уголовной ответственности.
В ту ночь граждане познакомились с заявителем на улице. По версии полицейских, воспользовавшись моментом, когда мужчина отвлекся на разговор со своим приятелем, один из подозреваемых похитил кошелек. Банковскую карту он отдал напарнику, который воспользовался ею для покупок. 11 тысяч рублей наличных, а также 4 тысячи рублей с банковской карты были потрачены на алкоголь и сигареты.
На подозреваемых завели уголовные дела. Они находятся под подпиской о невыезде.
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