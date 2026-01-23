Двое мужчин подрались около здания полиции в Петрозаводске

В Петрозаводске прямо у здания отдела полиции на Древлянке произошла драка.

Вечером 23 января двое мужчин устроили драку на дороге около участка на Лососинском шоссе, 31/1 в районе Древлянка. Видео с места происшествия появилось в паблике «Моя Древлянка».

Как сообщили наши коллеги из «Фактора» со ссылкой на МВД Карелии, оба мужчины сидели в гостях в соседнем с полицейским участком доме. Между ними возник конфликт, который перерос в выяснение отношений на улице.

После драки один из участников, 1974 года рождения, пришел в отдел полиции, чтобы написать заявление. Однако, по информации издания, он так и не решился это сделать.

Несмотря на то, что заявление так и не было подано, инцидент зарегистрирован. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает личность второго участника конфликта.