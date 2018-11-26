Двое мужчин разгромили сауну в Петрозаводске

В минувшую субботу сработала "тревожная кнопка" в одной из саун города, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В 3:12 ночи администратор сауны на улице Володарского нажал "тревожную кнопку". Посетители так разошлись, что стали громить имущество. Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушителей порядка полиции.

Пострадавшая сторона подала заявление в полицию. В настоящее время уточняется сумма ущерба. Когда выяснятся все обстоятельства, будет решён вопрос о привлечении к ответственности по закону.