Двое мужчин разгромили сауну в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
В минувшую субботу сработала "тревожная кнопка" в одной из саун города, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.
В 3:12 ночи администратор сауны на улице Володарского нажал "тревожную кнопку". Посетители так разошлись, что стали громить имущество. Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушителей порядка полиции.
Пострадавшая сторона подала заявление в полицию. В настоящее время уточняется сумма ущерба. Когда выяснятся все обстоятельства, будет решён вопрос о привлечении к ответственности по закону.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.11.2018, 19:46
21.11.2018, 11:40
23.11.2018, 20:20
25.11.2018, 09:30
Аналитика
Сегодня 10:46
Обществоведение
В поселке Матросы людей переселили из бараков в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони.
23.11.2018 12:03
22.11.2018 10:09
21.11.2018 15:17
21.11.2018 11:40
Чтиво
23.11.2018 13:09
Личное мнение
Почему у российского государства находятся средства на восстановление Ливии и не хватает денег на окна в карельских школах?
22.11.2018 11:19
22.11.2018 10:53
21.11.2018 22:10
Медиа
Сегодня 13:18
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии