Двое мужчин утонули в водоемах Карелии

Тела двух мужчин обнаружили в водоемах Карелии.

Как рассказали в Следкоме Карелии, оба трагических случая произошли накануне, 19 июля.

Так, в Сортавальском районе в заливе Ладожского озера вблизи острова Тулолансаари обнаружили тело местного жителя 1969 года рождения. Мужчина рыбачил и был без спасательного жилета.

Также накануне в акватории Чинозера нашли тело жителя поселка Поросозеро 1979 года рождения. Как рассказали в ведомстве, он тоже вышел в озеро на лодке без жилета.

При осмотре тел погибших мужчин признаков, указывающих на криминальный характер их смерти, не обнаружено. Идет проверка. Обстоятельства и причины трагедий выясняются.

В Следкоме Карелии призывают соблюдать требования безопасности на водоемах. Напомним, в субботу в прионежском районе утонули двое мужчин пошли купаться в нетрезвом виде и не вернулись на берег.