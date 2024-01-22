Двое пассажиров из Москвы и Петербурга решили пересечь Карелию в изрядном подпитии

Сотрудники транспортной полиции задержали двоих подвыпивших пассажиров.
На станции Сегежа полицейским стало известно о пьяном пассажире прибывающего поезда «Москва — Мурманск». Нарушителем оказался 45-летний житель Московской области.
Его сняли с поезда из-за «недостойного поведения», говорится в пресс-релизе северо-западной транспортной полиции.
На станции Петрозаводск 47-летнего жителя Северной столицы по той же причине не пустили в поезд сообщением «Петрозаводск — Санкт-Петербург».
Всех правонарушителей привлекли к административной ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Наказание - штраф от пятисот до полутора тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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