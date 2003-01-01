Двое петрозаводчан лишились более 250 тысяч рублей, пытаясь заработать на «инвестициях»

Жители карельской столицы стали жертвами телефонных мошенников.
Двое жителей карельской столицы перевели мошенникам 256 тысяч рублей в надежде разбогатеть на инвестициях, сообщили в МВД Карелии.
— В полицию обратилась 42-летняя горожанка и рассказала, что увидела рекламу о возможности инвестировать и получать дополнительный заработок. Она перешла по ссылке и установила на телефон некое приложение. Для открытия счёта перевела на неизвестную банковскую карту 10 000 рублей. Затем с ней связался незнакомец. Следуя его указаниям, гражданка в течение трёх месяцев перечислила ещё 176 000 рублей на различные счета, но вывести «прибыль» не смогла, — пояснили в ведомстве.
Аналогичная ситуация произошла с 26-летним мужчиной, который решил повысить доход путём продажи акций на онлайн-бирже. Он также скачал подозрительное приложение на свой гаджет и положил некоторое количество денег на счёт. После этого молодому человеку позвонил якобы представитель «биржи» и рассказал, что вывести вырученные средства можно только после внесения страхового взноса. Сначала горожанин поверил собеседнику и оформил перевод, однако впоследствии начал сомневаться в законности условий сделки и осознал, что стал жертвой аферистов.
Теперь в отношении киберпреступников возбуждены уголовные дела о мошенничествах, совершённых с причинением значительного ущерба гражданам.
