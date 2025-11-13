Двое петрозаводчан отправятся в тюрьму за диверсию на железной дороге в Карелии

Жители Петрозаводска получили длительные тюремные сроки за поджог на железнодорожной станции в Пряжинском районе.

Двое 46-летних жителя Петрозаводска организовали диверсию вблизи железнодорожной станции «Падозеро», сообщили в пресс-службе УФСБ по Карелии.

— В апреле 2024 года они совершили попытки поджога релейного шкафа, обеспечивающего аварийную защиту железнодорожных объектов, контроль и управление процессами, в том числе движением поездов. Умышленный вывод из строя подобного оборудования несет угрозу разрушительных последствий на путях железной дороги в результате столкновений или крушений железнодорожного транспорта, — пояснили там.

В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете, диверсии, совершенной организованной группой, и государственной измене).

— Обвиняемые действовали из проукраинских и оппозиционных убеждений, руководствовались инструкциями кураторов, полученными в одном из интернет-мессенджеров, — рассказали в региональном УФСБ.

В итоге одного из диверсантов суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, а второго — к 16 годам аналогичного наказания с лишением права делать публикации в интернете сроком на три года.

Ранее в Карелии был задержан 45-летний россиянин, который, руководствуясь указаниями украинских спецслужб, собирал секретную информацию о местах расположения подразделений ВС РФ и проводил рекогносцировку (военную разведку — прим. ред.) железнодорожного моста для подготовки диверсионного акта.