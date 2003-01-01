Двое петрозаводчан потеряли сбережения из-за мошенников

Жителей карельской столицы обманули по одной и той же схеме.

В Петрозаводске двое пенсионеров стали жертвами телефонных аферистов. Как сообщили в МВД Карелии, 69-летний мужчина и 66-летняя женщина поверили в несуществующие выплаты и потеряли свои собственные накопления.

В интернете мужчина увидел объявление о том, что пенсионеры могут получить дополнительные выплаты до 100 тысяч рублей. Он позвонил по указанному номеру. Горожанина убедили стать инвестором на бирже. Он полтора месяца переводил деньги и ожидал обещанных высоких доходов от инвестиций в золото и нефть. Когда он попытался вернуть средства, мошенник под видом «технического специалиста» получил доступ к его счетам через демонстрацию экрана и похитил 1,2 млн рублей.

66-летняя жительница города потеряла 598 800 рублей. Она тоже поверила в возможность получения дополнительных выплат для пенсионеров. Женщина переводила деньги на счета мошенников и ждала, когда накопления приумножатся, но в результате осталась без сбережений.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Полиция вновь напомнила — не стоит верить в предложения о быстром обогащении и переводить деньги незнакомцам.

Напомним, ранее жительница Карелии из-за мошенников потеряла 6 млн рублей и автомобиль.