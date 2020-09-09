Двое петрозаводчан вынесли из магазина через окно алкоголь на 15 тысяч рублей

Жители столицы Карелии стали фигурантами уголовного дела после ночного похода в продуктовый магазин.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратился представитель одного из продуктовых магазинов. Ночью кто-то проник в торговый зал и похитил алкоголь почти на 15 тысяч рублей.

Вскоре были установлены личности двух подозреваемых. Мужчины сознались в содеянном и рассказали о преступлении. Один из них проник в магазин, повредив окно. Он брал алкоголь, который попадается под руку и передавал второму. Тот прятал похищенное в рюкзак. Взяв столько, сколько смогли унести, мужчины скрылись. Часть похищенного они выпили сами, часть продали.

По факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Ленобласти попался на магазинной краже в Карелии.