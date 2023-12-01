Двое подростков и мужчина пошли на преступления на востоке Карелии

Следователи раскрыли несколько краж, совершенных тремя жителями Пудожа, сообщили в Следкоме Карелии.

Сразу за несколько преступлений были осуждены жители Пудожа — двое несовершеннолетний подростков и 51-летний мужчина.

Как установили следствие и суд, в августе 2023 года подростки 15 и 16 лет за один вечер увели из подъездов несколько велосипедов, скрывшись с похищенным транспортом. Общий ущерб в этом случае составил 13 тысяч рублей.

Кроме того, эти же подростки вместе с 51-летним мужчиной проникли в припаркованный у дома легковой автомобиль, взяв оттуда банковскую карту. По карте они потом отоварились в магазине.

Суд назначил взрослому участнику преступлений 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, подростков же приговорили к штрафу.