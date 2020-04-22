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Двое подростков в Петрозаводске попались на краже аккумуляторов

Новости. Криминал
13:54, 23 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию о краже заявил 45-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Из его автобуса похитили две аккумуляторные батареи. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности двоих несовершеннолетних подозреваемых. Один из них рассказал, что ему нужны были деньги, поэтому он предложил второму пойти на преступление. Выбрал отечественный автобус, в котором вскрыл аккумуляторный отсек. Он же и откручивал АКБ.

Похищенное злоумышленники спрятали на несколько дней у гаражей. А позднее отнесли в пункт приема металла. Полученные 1,4 тысячи рублей поделили пополам и потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы поймали на магазинной краже подростка, находящегося в розыске.

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